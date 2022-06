Diocesi: Como, domani la messa di chiusura dell’XI Sinodo della Chiesa locale

Domani, sabato 4 giugno, nella cattedrale di Como alle ore 10, il vescovo Oscar Cantoni presiederà la celebrazione eucaristica di chiusura dell’XI Sinodo diocesano. La celebrazione è aperta a tutti i fedeli e a tutti i presbiteri e diaconi che vorranno concelebrare o partecipare.

Alle ore 9.45 si darà inizio alla processione verso il duomo. Alla stessa ora, mentre la processione si avvia verso la cattedrale, è previsto il suono a festa delle campane delle chiese della diocesi.

La celebrazione eucaristica avrà quali momenti salienti, dopo la proclamazione della Parola di Dio, la venerazione del libro dei Vangeli, che è stato intronizzato durante tutte le sessioni sinodali, cui seguirà l’omelia del vescovo. La comune partecipazione alla mensa eucaristica, inoltre, sarà il segno più pieno ed eloquente di una Chiesa che intenda camminare insieme verso il Signore Gesù Cristo. A conclusione della liturgia eucaristica alcuni sinodali, a nome dell’intera assemblea, consegneranno al vescovo il Documento finale. Poi tutti si uniranno nel canto di lode e di ringraziamento con il Te Deum. La processione di uscita verso il palazzo episcopale sarà accompagnata dal coro con il canto delle Laudes Regiae, antica preghiera litanica, utilizzata in chiusura dei Concili e dei Sinodi, ancora oggi prevista quale forma di conclusione e di intercessione.

Sul sito dell’Ufficio per la liturgia saranno a disposizione materiali per l’animazione della celebrazione domenicale nelle parrocchie. In modo particolare una preghiera da utilizzare per le messe festive di sabato 4 e domenica 5 giugno.