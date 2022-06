Diocesi: Teramo-Atri, in piazzale martiri della Libertà domani la veglia di Pentecoste

(Foto: diocesi di Teramo-Atri)

Il vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, invita tutti i fedeli e tutta la cittadinanza alla veglia di Pentecoste che si terrà nel capoluogo aprutino domani, sabato 4 giugno, in piazza Martiri della Libertà alle ore 20.30.

La celebrazione, alla vigilia della solennità della discesa dello Spirito Santo, sarà animata dalla Consulta diocesana. Saranno presenti le autorità locali, i movimenti e le associazioni ecclesiali.

“Momento di grande intensità – si legge in una nota della diocesi – sarà quello che precederà la benedizione finale, quando il ‘campanone’ della cattedrale di Santa Maria Assunta tornerà finalmente a suonare a distesa. Un’ulteriore importante tappa verso la fine dei lavori nel duomo – programmata entro l’anno – e resa possibile dalla tecnica della perforazione verticale finalizzata al consolidamento sismico (si tratta del più alto campanile d’Italia sul quale sia stata eseguita tale tecnica)”.

La cattedrale, prosegue la nota, “torna così sempre più visibile in tutta la sua bellezza, dopo i numerosi interventi di messa in sicurezza già effettuati nel pieno rispetto cromatico ed estetico del monumentale luogo di culto; mentre si annuncia, entro i prossimi due mesi, l’inizio dei lavori di adeguamento sismico su altre quarantasei chiese dell’intera diocesi”.