Cammino sinodale: Lecce, lunedì mons. Seccia presenterà il bilancio della tappa diocesana in un dialogo aperto ospitato da Portalecce Tv

All’indomani della solennità di Pentecoste, nel giorno del suo 71° compleanno, lunedì 6 giugno, l’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, incontrerà la comunità diocesana attraverso Portalecce Tv per fare un bilancio della tappa sinodale diocesana prima di consegnare a sacerdoti e laici entro la fine di giugno la relazione stilata dall’equipe incaricata.

“Mi piacerebbe non tanto parlare ai fedeli della diocesi – ha sottolineato l’arcivescovo – quanto piuttosto ascoltare i loro pareri sulla ripartenza dopo la pandemia, sull’anelito di pace nel mondo, sulle scelte della Chiesa, sulle urgenze dettate dal Sinodo voluto da Papa Francesco”. “Insomma – ha spiegato –, vorrei fare con loro una piccola esperienza di #sinododalbasso; di ascolto concreto delle loro attese, delle difficoltà, dei dubbi, delle loro sofferenze, delle loro povertà. Ma anche delle loro ricchezze, delle gioie e delle loro soddisfazioni quotidiane”.

Dalle 17 di lunedì mons. Seccia sarà negli studi di Portalecce Tv in compagnia del direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali, don Antonio Murrone, che condurrà l’appuntamento al quale si potrà partecipare collegarsi alla pagina Facebook di Portalecce. Sarà – si legge in una nota – “un incontro molto familiare, così com’è nella consuetudine dell’arcivescovo”; sarà anche l’occasione per “imparare a conoscerlo meglio, porgli domande, offrirgli spunti di riflessione o molto più semplicemente fargli gli auguri di buon compleanno”.