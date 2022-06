Diocesi: Mantova, domani sera la veglia di Pentecoste

“Il dono dello Spirito”. Domani, sabato 4 giugno, alle 21, a Mantova, nella basilica di S. Andrea si terrà la veglia di Pentecoste, che “quest’anno si colloca all’interno del processo sinodale che stiamo vivendo in diocesi, caratterizzato dall’ascolto dello Spirito che ci parla attraverso le nostre comunità e che ci rinnova nel servizio e nella missione – si legge sul sito diocesano -. Ci guiderà l’immagine biblica del libro dei Numeri, al capitolo 13, quando gli esploratori tornano da una prima visita alla terra di Canaan e c’è da valutare ciò che hanno trovato. Al ritorno dall’esplorazione di Giosuè, qualcuno vede la grandezza dei grappoli, qualcun altro la grandezza dei nemici. Tutte cose vere, ma che fare? Servì un po’ di fiducia nel Signore, che esortava comunque a camminare, ad andare verso la Terra Promessa, anche se il percorso poteva farsi lungo e tortuoso, a causa delle difficoltà. E quando il Signore ci guida nel cammino, lo fa con il suo Spirito”.

Per questo motivo “la preghiera in S. Andrea sarà preceduta da un momento di condivisione e aggiornamento dedicato ai membri delle équipe di comunione, ai facilitatori dell’ascolto e ai coordinatori/moderatori delle Unità pastorali che si terrà nell’aula magna del Seminario alle 18.30, che sarà occasione proficua di ascolto vicendevole del cammino intrapreso”.