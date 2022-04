Ucraina: Terni, domenica un incontro di preghiera interreligioso per la pace

La pace è il bene più grande per l’umanità, a cui anelare sempre. È con questo intento, alla luce della guerra in Ucraina, che il vescovo Francesco Antonio Soddu e la comunità cristiana di Terni-Narni-Amelia, insieme alle comunità delle confessioni religiose presenti sul territorio, si ritroveranno per l’incontro di preghiera interreligioso per la pace, domenica 10 aprile, dalle ore 17.45 alle ore 18.45, a piazza della Pace a Terni.

Prenderanno parte all’incontro le autorità cittadine, i rappresentanti della Chiesa cattolica di Terni-Narni-Amelia, la Chiesa evangelica metodista di Terni, il Centro culturale Islamico Terni, la Chiesa ortodossa rumena, la Chiesa cattolica ucraina, la comunità Baha’i di Terni, l’Istituto buddista della Soka Gakkai, un rappresentante tempio Sikh di Terni.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti, in piazza sarà acceso il braciere della pace da parte di alcuni rappresentanti religiosi. A seguire ci saranno letture di testi e preghiere, secondo la propria tradizione spirituale, dei rappresentanti delle diverse confessioni e religioni, con l’intermezzo di brani musicali, per dare modo di creare un clima di raccoglimento.

Un momento di silenzio in onore delle vittime di tutte le guerre precederà il messaggio di pace che il vescovo Soddu rivolgerà ai partecipanti. Nella domenica delle Palme il simbolo di pace del ramoscello d’ulivo sarà distribuito a tutti da parte dei giovani Scout, di Azione Cattolica, dei movimenti ecclesiali della diocesi. L’incontro di preghiera si concluderà con la lettura della preghiera al Creatore tratta dall’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco.