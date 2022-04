Movimento apostolico ciechi: il 9 aprile assemblea on line dei gruppi diocesani

Sabato 9 aprile alle ore 10.00 si terrà on line un’assemblea dei Gruppi diocesani Movimento Apostolico Ciechi presenti in Italia. Nel corso dell’incontro, aperto agli aderenti e alle persone interessate, verranno presentate le nuove iniziative associative da attuare sui territori: l’edizione 2022 del premio Don Giovanni Brugnani – parrocchie inclusive, il progetto “Autonomie possibili”, rivolto alle persone con disabilità grave e alle loro famiglie, e l’appello “Chiedono solo di studiare”, a sostegno degli studenti ciechi del Togo. Riguardo al premio Don Giovanni Brugnani anno 2022, il Mac ricorda che “è rivolto alle comunità parrocchiali che si attivano per includere nella loro vita e nelle loro attività le persone con disabilità di ogni età. Saranno attribuiti due premi, rispettivamente di 1.000 e di 500 euro, alle parrocchie classificate prima e seconda. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 31 maggio 2022”.