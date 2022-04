Ospedale Bambino Gesù: su “A scuola di salute” il nuovo canale multimediale “Cura la lettura” per crescere con i libri

(Foto Ospedale Bambino Gesù)

Uno spazio digitale interamente dedicato alla lettura con consigli degli esperti, interviste, approfondimenti e tante proposte a misura di bambini e ragazzi: è il canale “Cura la lettura’” che debutta sulla nuova piattaforma multimediale “A scuola di salute” grazie alla collaborazione tra l’Istituto per la salute dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e il Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del ministero della Cultura.

Nel canale tematico “Cura la lettura”, creato nell’ambito della collaborazione, è già disponibile una serie di 12 video-interviste e 6 podcast: gli specialisti del Bambino Gesù spiegano l’importanza del libro nella crescita del bambino e forniscono consigli pratici ai genitori per incoraggiare i più piccoli alla lettura; gli esperti del Centro raccontano la centralità di un’educazione dedicata per insegnare a bambini e ragazzi a leggere bene e con continuità e forniscono consigli di lettura adatti ad ogni età.

“Attraverso la lettura i bambini sviluppano molte competenze, scoprono parole nuove e costruiscono il linguaggio in un contesto di relazione positiva”, sottolinea Stefano Vicari, responsabile di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Bambino Gesù. “Molti studi oggi dimostrano che l’ascolto di una storia tramite strumenti elettronici non ha lo stesso valore di un racconto fatto dai genitori proprio perché, nel primo caso, viene a mancare il coinvolgimento emotivo, l’elemento di relazione. Il progetto sviluppato con il Centro per il libro e la lettura risponde a questa esigenza fondamentale per i bambini in età evolutiva favorendo l’intero percorso di crescita”.