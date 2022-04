Diocesi: Trapani, 200 adolescenti all’incontro con Papa Francesco, in piazza san Pietro, il 18 aprile

Saranno 200 circa i ragazzi e le ragazze, provenienti da diversi paesi della diocesi, che la sera di Pasqua, in pullman e in treno, si metteranno in viaggio verso Roma dove lunedì 18 aprile vivranno un incontro con altri 50mila ragazzi italiani in piazza San Pietro. L’incontro avrà il suo momento clou nel dialogo tra gli adolescenti e Papa Francesco, seguito da una Veglia di preghiera con l’ascolto e la meditazione del capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. Ad accompagnarli il vescovo Pietro Maria Fragnelli che martedì 19 aprile proporrà loro una catechesi sulla carità presso il Pontificio Seminario Romano al Laterano. Con il vescovo anche alcuni testimoni impegnati nella scelta del servizio ai poveri a Roma tra cui le suore di Maria Vergine di Fatima di Tiburtina e i volontari dell’associazione Papa Giovanni XXIII. Nel pomeriggio di martedì inizierà il viaggio di ritorno in Diocesi.