Coronavirus Covid-19: Pregliasco (virologo) a Tv2000 su uso mascherine, “allarghiamo le maglie ma con attenzione e progressione”

“Dobbiamo passare dall’obbligo alla responsabilità. La mascherina dovrà rimanere un aiuto, come gli occhiali da sole, da usare al bisogno in particolare per le persone fragili o se stiamo vicino a persone fragili”. Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’Università statale di Milano, ospite del programma “Il mio medico” su Tv2000, in merito alla decisione del governo, attesa per il 20 aprile, se togliere o mantenere l’obbligo delle mascherine al chiuso. “Bisogna usare le mascherine con buon senso – ha proseguito Pregliasco – nei mezzi pubblici e in situazioni di affollamento. Al di là dell’assenza dell’obbligo dobbiamo metterci la mascherina. Con la Ffp2 ad esempio si garantisce un’ottima protezione sul singolo. Allarghiamo le maglie ma facciamolo con attenzione e progressione”.