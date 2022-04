Diocesi: Roma, 70 tonnellate di generi alimentari per le famiglie bisognose della capitale, grazie a Esercito, Vaticano e Divella

(foto Esercito Italiano)

Sono stati consegnati questa mattina in Vaticano, nel cortile di Casa Santa Marta, oltre 70 tonnellate di generi alimentari composti da pasta, farina, biscotti, conserve e dolciumi, da destinare alla diocesi di Roma in favore delle famiglie più bisognose. La beneficenza è stata resa possibile grazie alla donazione dell’azienda F. Divella ed all’Esercito italiano che ha consegnato tutto nelle mani del card. Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco. I generi alimentari, in coordinamento con l’Ordinariato militare, saranno messi a disposizione delle associazioni di volontariato, Caritas parrocchiali, case di accoglienza, istituti religiosi e secolari e mense per i poveri di Roma. Presenti alla consegna il generale Rosario Castellano, comandante del Comando militare della capitale, don Sergio Siddi, vicario generale dell’Ordinariato militare, ed una rappresentanza di personale militare dell’Alto Comando. “Ovunque siano presenti le Forze armate sono stati realizzati centri di raccolta che non riguardano solo generi alimentari ma anche medicinali, abiti e vaccini”, sono state le parole di Siddi, riportate sul sito dell’Esercito italiano. “Questo è possibile perché l’Esercito, essendo presente sui territori, ha la capacità di individuare le reali esigenze della comunità”. “L’odierno gesto di solidarietà, in considerazione dell’attuale contesto socio-economico, segnato dalla pandemia, dimostra come l’impegno sinergico tra le Istituzioni e le associazioni di volontariato possa contribuire significativamente a mitigare la povertà e le sofferenze di quella parte di popolazione disagiata che più degli altri ha subito le ripercussioni derivanti dagli eventi contingenti”, ha dichiarato in conclusione il generale Castellano.