Diocesi: Siracusa, stasera Via Crucis cittadina al Parco della Neapolis

Dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria stasera, venerdì 8 aprile, alle 20, sarà celebrata la Via Crucis cittadina promossa dal Vicariato delle parrocchie di Siracusa e organizzata dalla basilica santuario della Madonna delle Lacrime presso l’Anfiteatro romano del Parco archeologico della Neapolis.

I fedeli potranno accedere dal piazzale antistante la chiesa di San Nicolò ai Cordari, a partire alle 19.45. Alle 20, inizierà la preghiera della Via Crucis che donerà un particolare ricordo a tutte le vittime del Covid-19 e a chi sta subendo l’orrore della guerra. L’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, guiderà il momento di preghiera con la presenza dei sacerdoti, dei diaconi, dei fedeli e dei cittadini di Siracusa. A tutti i partecipanti sarà donato il libretto “La Passione di Gesù nel silenzioso pianto della Madre”, con le meditazioni della Via Crucis scritte da mons. Pio Vittorio Vigo, arcivescovo emerito di Acireale, scomparso lo scorso anno. Chi non potrà essere presente potrà collegarsi al canale YouTube Lacrimedamore per la diretta streaming.