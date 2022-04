Diocesi: Acireale, stasera ad Aci San Filippo inaugurazione del presepe delle Via Crucis

(Foto: diocesi di Acireale)

Stasera, alle ore 19.30, ad Aci San Filippo, nella diocesi di Acireale, si inaugurerà il presepe delle Via Crucis, alla presenza del parroco don Roberto Strano. L’artistica Via Crucis è stata realizzata nella sede dei locali della sede dell’Azione Cattolica parrocchiale di Aci San Filippo ubicati in Piano San Filippo. Sarà possibile visitarla tutti i giorni dalle ore 19 alle 20.30 e il sabato anche la mattina dalle ore 10 alle ore 12 fino a domenica 17, giorno di Pasqua.

La realizzazione della Via Crucis si inserisce nel percorso del cammino sinodale che interessa la Chiesa. L’opera è in 15 tappe che si snodano lungo un percorso accompagnato da momenti di riflessione per prepararsi a vivere la Settimana Santa e gioire per la Risurrezione di Cristo.

Dichiara Sebastiano Catalano, presidente dell’ Ac parrocchiale: “La missione dei credenti e dei battezzati è stare con Gesù, essere immersi nella sua morte e resurrezione. Guardare a Lui e alla sua croce ci infonde coraggio e ci dona speranza. La nostra proposta di impegno è camminare verso la Grande Croce del Gesù Redentore non nella solitudine ma insieme ai compagni di viaggio che ognuno di noi incontra nella propria storia”.