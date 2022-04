Russia: aggressione a Muratov in treno. Borrell (Ue), “totalmente inaccettabile”

(Foto: social di Dmitrj Muratov)

“Totalmente inaccettabile”, secondo l’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la sicurezza Josep Borrell, è quanto accaduto al premio Nobel Dmitrj Muratov, direttore della testate indipendente Novaja Gazeta, che ieri su un treno da Mosca a Samara è stato vittima di un attacco da parte di una persona sconosciuta che ha gettato vernice ad olio rossa con acetone nello scompartimento dove si trovava Muratov. “Mi bruciano terribilmente gli occhi”, ha scritto lo stesso Muratov, pubblicando la sua foto sul canale Telegram della testata, “cercherò di lavarmi”. Il giornalista ha anche scritto che la persona ha gridato: “Muratov, questo è per i nostri ragazzi”. Dal 28 marzo la testata Novaja Gazeta ha cessato le sue pubblicazioni, per non incorrere nelle pesanti punizioni previste dalla legge russa contro chi definisce “guerra” l’attacco sferrato contro l’Ucraina o arreca danno all’immagine dello Stato. “È un altro assalto alla sicurezza dei giornalisti e alla libertà dei media in Russia”: così Borrell ha commentato ancora su Twitter, aggiungendo che “l’Ue continuerà a sostenere il giornalismo indipendente”. Questa mattina l’Alto rappresentante insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen è partito per Kiev.