Scuola: Fidae, un incontro e una mostra su Armida Barelli

Si terrà mercoledì 13 aprile, a partire dalle ore 18, un incontro di approfondimento organizzato dalla Fidae sulla figura di Armida Barelli, fondatrice della Gioventù Femminile dell’Azione Cattolica e figura di riferimento del ‘900 per tutto il mondo cattolico, in occasione del centenario dell’Università Cattolica di Milano di cui la Barelli è stata co-fondatrice. Il Webinar, spiegano da Fidae, sarà anche l’occasione per lanciare il libro a fumetti e una mostra per gli studenti dedicata alla Barelli che si basa su una Graphic Novel a cura della giornalista Tiziana Ferrario e pubblicati dall’editore Franco Cosimo Panini. “Armida Barelli è una figura di riferimento per tutto il mondo cattolico e ancor di più per noi donne che ancora oggi ci ispiriamo alla sua fede unita al coraggio e alla determinazione che l’ha portata ad essere un riferimento in Italia ma anche in Europa e nel mondo” dichiara la Presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, che parteciperà al webinar insieme allo storico Ernesto Preziosi, vicepostulatore della causa di beatificazione di Armida Barelli, a Raffaella Iafrate, Professore Ordinario di Psicologia Sociale presso l’Università Cattolica di Milano e Silvia Piaggi dell’Istituto Toniolo Ente fondatore dell’Università Cattolica e promotore della mostra e della graphic novel.