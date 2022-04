Ucraina: massacri nelle città. Rev. Krieger (Cec), “provocheranno ferite nel tempo. Perché ciò non accada, occorre fare giustizia”

“Siamo interiormente feriti nella nostra umanità da queste immagini. Nessuno di noi pensava che la guerra fosse una cosa pulita ma queste immagini fanno profondamente male”. Così il Rev. Christian Krieger, presidente della Conferenza delle Chiese Europee (Cec), intervistato dal Sir oggi dal confine ucraino polacco dove è in visita con il card. Hollerich della Comece, commenta le notizie dei massacri che arrivano in questi giorni dall’Ucraina. “Pensiamo – dice il reverendo – che sia importante che giustizia sia fatta per queste azioni che non possono essere tollerate in nessun mondo. E’ importante sostenere questa prospettiva. Vorrei anche aggiungere che quanto sta accadendo oggi in Ucraina provocherà ferite che dureranno nel tempo, che coinvolgeranno anche le nostre generazioni future e che possono essere fattori di divisione ma anche di odio in seno all’Europa. Bisognerà quindi trovare i modi perché queste ferite possano essere superate e guarite ma perché ciò accada, occorre che giustizia sia fatta”.