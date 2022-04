Demografia: De Palo (Forum famiglie), “per la natalità serve più coraggio”

“Con lo scenario tracciato oggi dall’Istat, con le nascite al minimo storico e lievi segnali di ripresa della natalità nella parte finale del 2021, è chiaro che questo è il momento di investire con più coraggio ogni risorsa possibile per accelerare la ripresa, con un supplemento di responsabilità che parte dalla politica e coinvolge tutte le forze e i settori del Paese”: lo dichiara Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari e della Fondazione per la natalità.

“Per questo abbiamo convocato la seconda edizione degli Stati generali della natalità, che si terranno il 12 e il 13 maggio a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione, con il titolo ‘Si può fare’, convogliando i rappresentati di Istituzioni, economia, cultura, Terzo settore, sport e spettacolo per trovare insieme delle soluzioni lungimiranti nell’interesse di tutti. La natalità non è un tema ideologico, ma è una priorità del momento e rappresenta la battaglia che dovremo combattere tutti insieme per i prossimi vent’anni”, conclude De Palo.