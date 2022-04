Diocesi: L’Aquila, le indicazioni per la celebrazione della Domenica delle Palme

Domenica 10 aprile la Chiesa celebra la domenica delle Palme e della Passione del Signore con la quale si aprono i riti della Settimana Santa. Nell’occasione, l’arcidiocesi de L’Aquila, ha comunicato le indicazioni da seguire per l’occasione: “la Comunità diocesana si radunerà dalle ore 11,30 nella chiesa parrocchiale di S. Francesco d’Assisi a Pettino (L’Aquila) per partecipare alla Messa presieduta dal cardinale arcivescovo Giuseppe Petrocchi. Le celebrazioni in diocesi avverranno secondo le indicazioni della Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti che in una recente nota ha invitato a svolgere con prudenza i Riti della Settimana Santa, invitando pure a pregare per l’Ucraina e per tutte le guerre che si vivono in altre parti del mondo. La Cei – informa l’arcidiocesi abruzzese – in una successiva nota diffusa nei giorni scorsi, ha esortato i fedeli alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche limitando la ripresa in streaming delle celebrazioni e l’uso dei social media per la partecipazione alle stesse. Nello specifico, ha offerto i seguenti orientamenti riguardanti la Domenica delle Palme: ‘La Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sia celebrata come previsto dal Messale Romano. Si presti però attenzione che i ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé, evitando consegne o scambi di rami’”.