Ucraina: Ravenna, il Coro del Teatro dell’Opera di Kiev canterà domenica alla messa delle Palme in cattedrale

Il Coro del Teatro dell’Opera di Kiev, i cui membri sono arrivati nei giorni scorsi a Ravenna grazie all’iniziativa di Ravenna Solidale, canterà per la prima volta in duomo. I 23 coristi di una delle più famose istituzioni musicali ucraine, diretti da Bogdam Plish, eseguiranno brani di musica sacra in occasione della messa per la Domenica delle Palme che sarà presieduta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni. L’appuntamento è per le 11 in cattedrale. Ma già oggi e domani i coristi saranno impegnati nelle prove in duomo.

La diocesi continua ad essere in campo con varie iniziative per la pace. Sabato sera, 9 aprile, alle 20.45 l’arcivescovo Ghizzoni presiederà una veglia per la pace nella parrocchia di San Biagio. L’iniziativa si svolge in comunione con tutta la Chiesa italiana, su proposta della Cei per iniziare la Settimana Santa affidando al Signore tutti i fratelli e le sorelle che soffrono a causa della guerra. Inoltre, durante la Colletta straordinaria che si è svolta a favore della popolazione ucraina lo scorso 20 marzo nelle parrocchie della diocesi sono stati raccolti oltre 31mila euro che saranno utilizzati per le necessità dei profughi sostenuti dalla Caritas diocesana.