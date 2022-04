Sacro Convento Assisi: domani apre la mostra filatelica su San Francesco e Papa Francesco

È stata presentata nella Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi la mostra filatelica su San Francesco e Papa Francesco che sarà visibile nel Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco in Assisi fino al 30 ottobre. Circa 2000 le opere in esposizione curate da Fabrizio Fabrini. La collezione sarà aperta al pubblico sabato 9 aprile alle 16 nel Salone Papale del Sacro Convento di Assisi. La mostra è articolata in due filoni di ricerca: uno riguarda Assisi, san Francesco e il Cantico delle Creature, e l’altro il pontificato ed il pensiero di Papa Bergoglio. L’obiettivo è quello di raccontare il Poverello e Papa Francesco attraverso la filatelia. “Questa esposizione che riveste notevole interesse non solo per i collezionisti – ha sottolineato il direttore del Museo, fra’ Thomas Freidel – svolge una funzione culturale sia dal punto di vista estetico e formale, sia da quello del contenuto. Questi piccoli pezzetti di carta, a volte comuni e a volte preziosi, diventano mezzo di comunicazione attraverso il linguaggio di un’immagine che colpisce in maniera immediata”. “Ci auguriamo – ha dichiarato il portavoce dei frati del Sacro Convento di Assisi, fra’ Giulio Cesareo – possa contribuire a far scoprire ancora di più quanto siano amati e apprezzati nel mondo il Santo di Assisi e il Papa venuto quasi dalla fine del mondo, che ha voluto assumerne il nome. Questa mostra è una testimonianza preziosa della popolarità ma soprattutto del valore internazionale, interculturale e intergenerazionale della figura e del messaggio di vita e di fede del Poverello di Assisi, nonché della diffusa popolarità del Papa che ne porta il nome”. La mostra filatelica è ad ingresso gratuito e sarà in esposizione da domani 9 aprile al 30 ottobre. Il museo sarà aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 17 e la domenica dalle 11 alle 17.