Domenica delle Palme: diocesi Padova, torna la festa dell’Acr in piazza delle Erbe

Torna dopo tre anni in piazza delle Erbe, a Padova, la festa della Domenica delle Palme con l’Acr e il vescovo Claudio Cipolla. L’ultima edizione in presenza risale, infatti, al 2019, dopodiché la pandemia ha trasformato in momenti on line, il tradizionale appuntamento che vedeva confluire a Padova migliaia di bambini e adolescenti da ogni punto della diocesi.

Domenica 10 aprile 2022 si ritorna, con le dovute attenzioni – numero limitato ai 2.500 partecipanti massimo, utilizzo mascherine e green pass base per i ragazzi dai 12 anni in su – in piazza delle Erbe a Padova con i ragazzi dell’Acr e dell’Iniziazione cristiana e naturalmente con il vescovo. Appuntamento, alle 15, con la festa che ha come filo conduttore la domanda “Ma come ti vesti?”. Il tema della “sartoria” e della ricerca dell’abito “su misura per te”, collegato all’unicità di ogni creatura, è stato infatti il riferimento dell’anno formativo dell’Acr. La festa della Domenica delle Palme con l’Acr e il vescovo sarà quest’anno un momento di gioia e riflessione, anche giocosa, attraverso una sorta di sfilata di moda che ruoterà attorno a cinque atteggiamenti – coraggio, entusiasmo, disponibilità, servizio, curiosità – che sono i “tessuti” dell’abito del cristiano, con influencer/testimoni del passato (i santi Giustina, Gregorio, Prosdocimo, Daniele e Antonio) e del presente (tutti da scoprire).