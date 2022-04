Diocesi: Savona, domenica il vescovo presiede la messa della Domenica delle Palme. Di sera l’iniziativa di preghiera “Giustizia e Pace si baceranno”

Domenica 10 aprile, alle ore 10,30, nella cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà la Messa della Domenica delle Palme, detta anche “de Passione Domini” (“della Passione del Signore”) e con cui ha inizio la Settimana Santa. La consueta processione dalla chiesa Sant’Andrea Apostolo alla chiesa madre diocesana non avrà luogo per ragioni di sicurezza imposte dalla pandemia da Covid-19.

Nel contesto della Domenica delle Palme, alla sera, alle ore 21 nella chiesa Sant’Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli, si terrà l’iniziativa di preghiera “Giustizia e Pace si baceranno”.