Diocesi: Trapani, al via stasera gli incontri di preghiera per il creato

Stasera, alle ore 18.30, inizieranno gli incontri di preghiera mensile, con spirito ecumenico, per la “cura del Creato”, che si svolgeranno ogni secondo venerdì del mese nella parrocchia San Francesco d’Assisi di Trapani. La proposta della diocesi di Trapani, a cura dell’Ufficio pastorale sociale e del lavoro e dell’Ufficio diocesano ecumenismo e dialogo interreligioso, nasce dalla collaborazione con la parrocchia San Francesco, la comunità dei frati Cappuccini e il circolo “Laudato Si’” di Trapani.

“Vogliamo sensibilizzare le nostre comunità, ma anche tutti gli uomini e le donne di buona volontà a prendersi cura del creato a cominciare dalla propria spiritualità. Come credenti sentiamo forte il dovere di ‘fare’, prendendoci cura del Creato e dei nostri fratelli e sorelle in difficoltà anche a causa del mutamento ambientale, immersi nella preghiera e proponendo un reale cambio dei nostri stili di vita, necessari per migliorare il nostro rapporto con la natura”, dichiarano Gino Gandolfo, direttore dell’Ufficio pastorale del lavoro, e Francesca Messina, direttrice dell’Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso.