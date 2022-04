Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi presiederà veglia delle Palme nella basilica di San Petronio

Domani, sabato 9 aprile, alle ore 20.15, in Piazza Maggiore, a Bologna, il card. Matteo Zuppi benedirà i rami d’ulivo sul sagrato di San Petronio e poi presiederà la veglia diocesana delle Palme in basilica. Alle ore 21.45 assisterà al concerto intercarismatico “Musica e testimonianze” che concluderà la Missione cittadina “Ascolta la pace. Annuncio della Pasqua alla città” della Zona pastorale “San Pietro”. Nel pomeriggio alle ore 17.30 in cattedrale (via Indipendenza, 7) il Card. Zuppi celebrerà la messa per la Missione cittadina.

Domenica 10 alle ore 10.30 nel complesso della basilica di Santo Stefano (via Santo Stefano, 24), l’arcivescovo benedirà i rami d’ulivo e alle ore 11 celebrerà la messa della Domenica delle Palme nella chiesa di San Giovanni in Monte (piazza San Giovanni in Monte, 3).

I fedeli, secondo le indicazioni della lettera della Presidenza Cei in merito alla fine dello stato di emergenza Covid-19, terranno nelle mani l’ulivo, evitando consegne o scambi di rami.

Lunedì 11, alle ore 20, nella chiesa del Santissimo Salvatore (via Cesare Battisti, 18) il card. Zuppi presiederà la veglia di preghiera in memoria dei martiri del nostro tempo proposta dalla Comunità di Sant’Egidio.

Martedì 12, alle ore 9.45, nel cortile della Curia (via Altabella, 6), l’arcivescovo consegnerà ai bambini profughi ucraini le “Scatole della pace” donate dalle scuole bolognesi grazie al progetto “Adotta un nonno – Ucraina” organizzato da Acli Bologna, Caritas e Ufficio Scuola della diocesi. In particolare l’Istituto Maria Ausiliatrice (via Jacopo della Quercia, 5) ha realizzato oltre 250 scatole da donare ai piccoli ucraini.