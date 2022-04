Argentina: domani Messa a Luján promossa dalla Conferenza episcopale per il 40° della guerra delle Falkland

La Conferenza episcopale argentina (Cea) invita la popolazione a unirsi nella preghiera domani, 2 aprile, nel 40° anniversario dell’inizio della guerra delle isole Falkland (Malvinas per gli argentini). Alle ore 11 verrà celebrata una messa nella basilica di Nostra Signora di Luján, per pregare per coloro che hanno dato la vita in guerra e per le loro famiglie. “La Chiesa – si ricorda nella convocazione della Cea – ricorda ciascuno di loro e renderà omaggio a coloro che hanno servito il Paese”. La messa sarà presieduta dal presidente della Conferenza episcopale argentina, mons. Oscar Ojea. Mons. Jorge Eduardo Scheinig, arcivescovo di Mercedes-Luján e mons. Santiago Olivera, vescovo militare, concelebreranno insieme ai vescovi e ai sacerdoti presenti. Le porte del Santuario di Luján saranno aperte ai fedeli, chi non potrà partecipare potrà seguire la celebrazione attraverso You Tube.