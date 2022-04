Diocesi: Palermo, l’arcivescovo Lorefice in visita ai pazienti ricoverati al Policlinico

Ph. Diocesi Palermo

Un incontro vissuto spesso attraverso gli sguardi quello tra l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, e i pazienti di diversi reparti del Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” del capoluogo siciliano.

Il presule si è recato nei reparti di Chirurgia plastica, Terapia intensiva, Chirurgia vascolare, Oncologia, Chirurgia oncologica, Ematologia per poi spostarsi nell’area materno infantile visitando la Ginecologia e Ostetricia, l’UTIN (Unità di Terapia Intensiva Neonatale) e la Chirurgia pediatrica. Qui Mons. Lorefice ha donato uova di pasqua ai piccoli ricoverati. Nel corso della visita, anche un momento di preghiera particolare con la benedizione della Madonna la cui statua è collocata all’interno dei viali del Policlinico. “È per me motivo di gratitudine – ha sottolineato l’arcivescovo – poter essere qui oggi. Ho provato la gioia di incontrare chi ogni giorno è destinatario di cure essenziali, cure che, come ho potuto riscontrare, non si fermano solo all’aspetto strettamente medico, ma spesso sono accompagnate anche da sguardi umani, da gesti di prossimità e di attenzione alla fragilità; fragilità che non è solo quella legata alla malattia ma è anche più intima. Ho visitato reparti particolari: un percorso che abbraccia tutto l’arco della vita e che dimostra quanto siamo circondati dalla grandezza umana, una grandezza che conosce anche la sofferenza. Il mio è stato un incontro come sempre nel nome del Signore perché, pur nel costante rispetto delle diverse identità religiose, abbiamo bisogno di sapere che Dio non è lontano o indifferente alla nostra vita, ma resta sempre coinvolto: è l’Emmanuele, il Dio con Noi”.