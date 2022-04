Terra dei fuochi: a Napoli il ministro Lamorgese incontra don Patriciello, “esempio per tutta la comunità, contro la camorra e ogni forma di illegalità”

“Un esempio per tutta la comunità, sacerdote in prima linea accanto ai giovani contro la camorra e ogni forma di illegalità”. Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si è rivolta a don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, noto per il suo impegno nella Terra dei fuochi, incontrandolo in prefettura a Napoli dove la titolare del Viminale ha sottoscritto con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il protocollo d’intesa per l’attivazione del “Numero unico di emergenza europeo”. Al sacerdote è stata assegnata la scorta dopo che una bomba carta era stata fatta scoppiare lo scorso 12 marzo vicino al cancello d’ingresso della parrocchia “San Paolo”, nel Parco Verde di Caivano, e le voci su un possibile “interessamento” nei suoi confronti di alcuni clan di camorra.

