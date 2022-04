Papa Francesco: stamani ricevuto in udienza il presidente della Polonia Duda

(Foto Vatican Media/SIR)

Stamani, Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, Andrzej Duda, presidente della Repubblica di Polonia, il quale, successivamente, ha incontrato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “I cordiali colloqui in Segreteria di Stato sono stati dedicati al conflitto in corso in Ucraina e alla sicurezza e pace in Europa. In questo contesto, ci si è soffermati soprattutto sulla situazione dei profughi e dei rifugiati ucraini e sulla loro assistenza umanitaria”, informa la Sala stampa vaticana.