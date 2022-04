Dopo essersi sottoposto ad un tampone di controllo nella giornata di ieri, il vescovo di Aversa mons. Angelo Spinillo è risultato positivo al Covid-19. Le sue condizioni di salute sono sostanzialmente buone, a parte i sintomi di un normale raffreddore. Nell’assicurare le nostre preghiere per una sua pronta guarigione, affidiamo a Gesù, medico del corpo e dell’anima, tutti i malati e coloro che in diverso modo li assistono. Lo rende noto in un comunicato la diocesi campana.