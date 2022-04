Ucraina: Metsola (Parlamento Ue) in viaggio verso Kiev per portare la solidarietà dell’Europa al popolo ucraino

Roberta Metsola su Twitter

(Bruxelles) In Ucraina, e più precisamente a Kiev, per portare la solidarietà dell’Europa al popolo e al governo ucraini sotto attacco da oltre in mese. Un lungo viaggio – oltre duemila chilometri, non esente da rischi – quello di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, che è la prima rappresentante delle istituzioni comunitarie a recarsi in territorio di guerra. Su twitter ha scritto: “Sulla strada per Kiev”, in inglese e in ucraino, accompagnando una foto in cui si intravvede un treno ucraino. Il tweet riporta lo slogan “Support Ukraine”. Come noto l’Unione europea ha ricevuto domanda di adesione dal presidente Zelensky. In queste settimane l’Ue ha inviato aiuti alimentari, aiuti finanziari e armi (mediante alcuni Paesi membri) all’Ucraina, affermando più volte, da parte dei leader europei e delle istituzioni di Bruxelles e Strasburgo, di essere dalla parte del popolo aggredito, condannando la guerra voluta da Putin, per poi passare a pesanti sanzioni economiche contro la Russia. La prossima settimana a Strasburgo, durante la sessione plenaria (4-7 aprile), il tema della guerra tornerà più volte nei lavori dell’emiciclo.