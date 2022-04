Ucraina: diocesi Gorizia, l’8 aprile a Redipuglia una Via Crucis per la pace guidata da mons. Redaelli e animata dai giovani

“Eccomi: del nostro meglio per essere pronti a servire la pace”. Avrà questo tema la Via Crucis per la pace che si terrà venerdì 8 aprile, con inizio alle 20, al Sacrario di Redipuglia. Il momento di riflessione e di preghiera promosso dalla Pastorale giovanile sarà guidato dall’arcivescovo di Gorizia, mons. Carlo Redaelli, e sarà animato dagli scout, dall’Ac di Ronchi dei Legionari e dai ragazzi di Fogliano Redipuglia. Il ritrovo è fissato presso il colle di Sant’Elia. In caso di pioggia la celebrazione si svolgerà presso la chiesa di Fogliano.