Rosario Livatino: Lecce, a Monteroni arriva la reliquia del beato

Oggi, 1° aprile, alle 17.30, giungerà a Monteroni la reliquia del beato Rosario Angelo Livatino, magistrato martire della giustizia e in odium fidei. Resterà esposta alla venerazione dei fedeli nella chiesa matrice fino a domenica 3 aprile.

Il reliquiario contenente la camicia insanguinata del beato verrà accolto nel Palazzo Baronale alla presenza delle autorità religiose, civili e militari con il saluto istituzionale del sindaco Mariolina Pizzuto e dell’arcivescovo Michele Seccia che, alle 18.30, presiederà la solenne concelebrazione eucaristica in chiesa madre dove la reliquia sarà esposta per tre giorni. Alle 20 nell’oratorio “don Bosco” si svolgerà un convegno dal titolo “Livatino: un giudice come Dio comanda”. Dopo i saluti istituzionali dell’arciprete don Giuseppe Spedicato e del primo cittadino Pizzuto, di Laura Orlando, magistrato tarantino e segretario della Giunta esecutiva distrettuale dell’associazione nazionale magistrati, e di Maurizio Valentini, vice presidente dell’Ordine degli avvocati di Lecce, i due interventi del convegno affidati a Roberto Tanisi, presidente del Tribunale di Lecce, e a Giuseppe Capoccia, magistrato leccese, procuratore capo a Crotone. Il primo, dopo aver recitato un monologo scritto da lui sulla figura di Livatino, parlerà su “Il ruolo del giudice in una società che cambia. Il procuratore Capoccia, invece, darà un taglio filosofico alla vicenda del giudice martire: “Livatino, non un eroe ma un santo”. Modera l’incontro Vincenzo Paticchio, direttore di Portalecce.

Nei due giorni successivi le messe e i pellegrinaggi dalle tre comunità monteronesi con i loro parroci. Domani sera, in particolare, alle 18.30, l’eucarestia sarà presieduta da don Beniamino Cirone, assistente ecclesiastico dell’associazione “Città del Crocifisso” di cui Monteroni è membro e animata dai gruppi della comunità parrocchiale “Maria SS. Assunta”, alla presenza dei sindaci dei comuni appartenenti all’associazione, del prefetto di Lecce, del presidente della Regione Puglia e del presidente della Provincia di Lecce. Domenica 3 aprile alle 18.30 la solenne concelebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giuseppe Spedicato, durante la quale sarà recitata una speciale preghiera di ringraziamento al Beato Rosario Angelo Livatino e per l’occasione anche il card. Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle cause dei santi, che lo ha elevato agli onori degli altari il 9 maggio 2021 su mandato di Papa Francesco, si unirà a questo evento per la città di Monteroni con un messaggio destinato alla sua città natale.