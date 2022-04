Religiosi: Pftim sez. San Tommaso, il 4 aprile a Napoli il “Forum della vita consacrata”

Lunedì prossimo, 4 aprile, alle 16, nell’aula magna della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, a Napoli, si svolgerà il “Forum della vita consacrata”, organizzato dalla stessa Facoltà e dall’arcidiocesi di Napoli con il patrocinio della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Si tratta del momento finale di un percorso di formazione teologica che anche quest’anno ha riunito a Napoli religiosi da ogni parte del mondo e che durante lo scorso anno accademico è stato seguito in diretta streaming da istituti e case di religiosi sparsi nei cinque continenti.

Ai lavori del Forum interverranno il card. João Braz De Aviz, prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, don Francesco Asti, decano della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione San Tommaso, e mons. Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli, moderati padre Salvatore Farì, docente di teologia della vita consacrata della Facoltà, che ha commentato: “La formazione rappresenta un modo teologico di pensare la vita consacrata stessa, che è in sé formazione mai terminata”.

L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming alla pagina Facebook ufficiale della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sez. San Tommaso.