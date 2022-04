Diocesi: Termoli-Larino, a novembre esercizi spirituali per sacerdoti e religiosi con meditazioni della biblista e teologa Costacurta

Sarà Bruna Costacurta, biblista e teologa italiana, professore emerito di Teologia biblica alla Pontificia Università Gregoriana e membro della Pontificia Commissione biblica, a proporre le meditazioni degli esercizi spirituali per i presbiteri della diocesi di Termoli-Larino e i religiosi e le religiose che operano nel territorio in programma a novembre.

A promuovere l’iniziativa è il vescovo diocesano, mons. Gianfranco De Luca. Il corso di esercizi spirituali sarà ospitato dalla sera del 6 alla mattina dell’11 novembre prossimi presso la Casa di formazione “San Giovanni XXIII” in Larino.