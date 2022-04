Gesuiti: Palermo, domani il Gonzaga Campus si aprirà alla città

Apertura alla città, solidarietà all’Ucraina e oltre 50 tra laboratori e attività sportive, fruibili gratuitamente da tutti: dai più piccoli ai giovani coinvolgendo pure adulti e famiglie. Tra le iniziative, anche una mostra itinerante su Gianni Rodari. L’evento si svolgerà sabato 2 aprile, dalle 10 alle 17. “Gonzaga City Day” sarà una giornata in cui la comunità del campus allarga i propri confini fisici e simbolici a tutta la città di Palermo.

In particolare, l’obiettivo della giornata sarà quello di: riscoprire il piacere dell’incontro, ritornando a guardarsi negli occhi, coltivando le relazioni dopo due anni in cui tutti questi semplici gesti sono stati molto limitati; vivere a contatto con la natura e gli ampi spazi verdi che il campus regala e che il tempo della pandemia ha insegnato a guardare anche in modo diverso; fare sperimentare ai bambini e ragazzi e alle famiglie occasioni di creatività, di sport, di divertimento, di gioco intergenerazionale ed inclusivo; accogliere anche bambini e famiglie, scuole, associazioni, federazioni sportive della città e offrire loro l’opportunità di trascorre una giornata al campus usufruendo di tutte le opportunità; condividere l’impegno e la solidarietà per l’Ucraina. Infatti, per chi lo vorrà, durante la giornata, sarà allestito un info point per conoscere tutte le attività che la comunità dei gesuiti sta promuovendo per sostenere i profughi ucraini.

Ogni persona partecipante potrà scegliere a quale degli oltre 50 laboratori e attività sportive partecipare. I laboratori ruotano su 8 dimensioni che caratterizzano la proposta educativa del Gonzaga: Sport & Salute, Ecologia & Ambiente, Digitale &Tecnologie, Arte & Creatività, Cittadinanza Globale & Multilinguismo, Spiritualità & Scelte di Vita, Sociale & Politico, Culture & Comunicazione. Per ciascuna di queste dimensioni, saranno proposti dai docenti ed educatori del campus (Scuola, International School Palermo, Polisportiva) alcuni laboratori in italiano o in inglese e attività sportive specifiche per ciascuna fascia d’età.