Diocesi: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “risorgere per insorgere”

“Ritrovare la speranza”: è stato il filo conduttore nel corso dell’intervento del Vescovo, mons. Francesco Savino, tenuto nella Basilica Cattedrale, in occasione degli esercizi spirituali di Quaresima degli uffici diocesani. “Se volete crescere – ha esortato -, ponetevi delle domande, in un tempo in cui il Covid ci ha fatto cogliere tutta la nostra fragilità, tutte una serie di povertà. Ci ha gettato nella solitudine”. “Viviamo un deficit di speranza e la guerra ha aggravato questo stato di cose, riportando le lancette dell’orologio all’ora più buia della storia. La speranza – ha sottolineato il vescovo – è la vera rivoluzione. Dobbiamo risorgere per insorgere. Occorre attivare processi di resurrezione ovunque. Ritrovare la speranza in un tempo oscuro, è necessario costruire la speranza: beati i costruttori di speranza. Nel tempo dello scetticismo, dell’indifferenza e della crisi di fiducia, siamo tutti sulla stessa barca. Nessuno si salva da solo”.