Diocesi: Andria, 2 aprile “pomeriggio di spiritualità” per gli insegnanti di religione cattolica

L’Ufficio per l’Educazione, la Scuola, l’Università e servizio Irc della diocesi di Andria, in collaborazione con Associazione Italiana Maestri Cattolici, sezione di Andria, e il Centro Servizi Scuole in Rete, ha organizzato per sabato 2 aprile 2022, (ore 16:30), presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, in Andria un pomeriggio di spiritualità per gli insegnanti religione cattolica della diocesi. Guiderà “il pomeriggio di spiritualità” don Emanuele Ferro, parroco della Chiesa Cattedrale di Taranto.