Ucraina: Pastorale sociale Piemonte e Valle d’Aosta, da lunedì “Itinerari per vivere la fratellanza, costruire la pace, promuovere la democrazia”

Prenderanno il via lunedì 4 aprile gli “Itinerari per vivere la fratellanza, costruire la pace, promuovere la democrazia” proposti dall’Ufficio regionale della Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace, salvaguardia del Creato della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta. “Raccogliendo l’invito di Papa Francesco nel rendere partecipe tutta le comunità cristiana nella preghiera per la pace”, spiega una nota, viene promosso “un itinerario formativo e di riflessione attorno alle vicende della guerra in Ucraina. Il percorso si articola in tre momenti di riflessione e preghiera”.

Il primo appuntamento (in presenza) si terrà alle 20.45 di lunedì 4 aprile presso l’Università del Dialogo del Sermig, Arsenale della pace di Torino. Dopo l’introduzione di Alessandro Svaluto Ferro, direttore della Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Torino, verranno proposte testimonianze dell’Associazione Accomazzi e di Operazione Colomba. Previsti poi gli interventi di Franco Chittolina, presidente di Apiceuropa, su “Le prospettive dell’Unione Europea dopo il 24 febbraio 2022”, di don Ermis Segatti, della Facoltà teologica di Torino, su “Chiese e potere nella Russia di Putin”. Il momento di preghiera sarà guidato da mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli e incaricato Cep per la Pastorale sociale e del lavoro. I successivi appuntamenti si svolgeranno il 13 aprile (online su piattaforma Zoom) e il 3 maggio, in presenza, presso la sede dell’Oasi dell’Operazione Mato Grosso a Torino. Entrambi gli incontri prenderanno il via alle 20.45.