Parlamento Ue: in plenaria guerra in Ucraina, sicurezza europea, questione energetica

(Bruxelles) La prossima settimana il Parlamento europeo torna a riunirsi in sessione plenaria (4.7 aprile) a Strasburgo. L’agenda è ancora una volta segnata dalla guerra in Ucraina e dai suoi diversi risvolti politici, umanitari, geostrategici, economici, energetici. Martedì i deputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione cosa può fare l’Ue per proteggere i bambini che fuggono dalla guerra in Ucraina dal traffico e dallo sfruttamento. “Nel corso del dibattito che si terrà in plenaria e nella risoluzione che sarà votata giovedì, i deputati – specifici una nota diffusa a Bruxelles – dovrebbero sottolineare l’importanza di proteggere bambini e giovani che giungono dall’Ucraina dal traffico e dallo sfruttamento, e sostenere il loro accesso all’istruzione negli Stati membri”. Nello stesso giorno i deputati discuteranno con il Capo della politica estera Ue Josep Borrell la strategia di sicurezza e di difesa dell’Unione per il prossimo decennio. “La bussola strategica, adottata dai ministri Ue e approvata dal Consiglio europeo la scorsa settimana, traccia il piano d’azione dell’Unione per ‘proteggere i nostri cittadini, difendere i nostri interessi comuni, diffondere i nostri valori e contribuire a plasmare il futuro globale’”. Nel testo di una risoluzione viene richiesto all’Ue di farsi carico di maggiori responsabilità per la propria sicurezza e di migliorare le capacità di autodifesa collettiva. Sempre martedì si discuterà di sicurezza energetica e di infrastrutture per l’energia, considerate “essenziali per raggiungere gli obiettivi dell’Unione tra cui una migliore interconnessione tra i mercati nazionali, una maggiore competitività, la sicurezza dell’approvvigionamento e la promozione delle energie rinnovabili”. Mercoledì mattina il Parlamento discuterà i risultati del Consiglio europeo di primavera – con particolare rigiardo al conflitto in corso – con i presidenti Charles Michel e Ursula von der Leyen e con Josep Borrell.