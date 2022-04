Mafie e corruzione: al via gli 11 gruppi di lavoro in preparazione di Extralibera (Roma, 29-30 aprile)

Sono più di mille i partecipanti che in queste settimane stanno partecipando agli 11 gruppi di lavoro, con 22 sessioni su aree tematiche (dall’educazione e ricerca per contrastare mafie e corruzione, all’aggressione dei patrimoni criminali ed il riutilizzo sociale dei beni confiscati, dalla transizione ecologica e lotta all’ecomafia, al cyber crimine e criptovalute, dalla libertà d’informazione ai percorsi per l’affermazione dei diritti delle vittime innocenti delle mafie, dall’intreccio mafie e politiche alla lotta alla corruzione, dalle politiche sociali per sconfiggere mafie e disuguaglianze alla globalizzazione delle mafie), con il contributo di oltre 100 relatori promossi dalla rete di Libera, da Legambiente ad Avviso Pubblico, dall’Agesci ai Sindacati. Sono partiti i lavori di preparazione di Extralibera, le giornate di Contromafiecorruzione che si svolgeranno a Roma, presso Auditorium Parco della Musica venerdì 29 e sabato 30 aprile 2022.

“Negli ultimi due anni è mancato un momento di confronto, in presenza, con il quale fare il punto della situazione e proporre alcune priorità sulle politiche antimafia e anticorruzione. La pandemia – scrive in una nota Libera – ha costretto le nostre realtà sociali, le nostre comunità e la società a misurare la tenuta del territorio e il risultato sotto gli occhi di tutti è che tale tenuta dipende prima dalla resistenza del suo tessuto sociale e poi dall’investimento economico profuso. All’emergenza della pandemia, si è aggiunta nelle ultime settimane la guerra, insensata e vicina”. Il 29 e 30 aprile a Roma ExtraLibera, le due giornate di Contromafiecorruzione, è una proposta di impegno e di lavoro per tutti coloro, singoli e associati, istituzioni e associazioni non si rassegnano allo strapotere della criminalità mafiosa e della corruttela, ma cercano ogni giorno, spesso lontano dalla ribalta, di porre un argine civile e democratico alla barbarie e alla violenza. Un’Italia che torna a riunirsi in presenza per un momento di confronto, analisi e di proposte con e alla politica per un pensiero nuovo, radicale e rigeneratore nella lotta alle mafie e alla corruzione.