Papa Francesco: ai popoli nativi del Canada, “arrivederci in Canada, dove potrò meglio esprimervi la mia vicinanza”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Vi do allora l’arrivederci in Canada, dove potrò meglio esprimervi la mia vicinanza”. Con questa “promessa” papa Francesco ha concluso questa mattina l’udienza generale con le Delegazioni dei Popoli Indigeni del Canada nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano. “Carissimi, sono stato arricchito dalle vostre parole e ancora di più dalla vostra testimonianza”, ha detto il Papa. “Avete portato qua a Roma il senso vivo delle vostre comunità. Sarò felice di beneficiare ancora dell’incontro con voi, visitando i vostri territori natii, dove vivono le vostre famiglie”. “Vi assicuro intanto la preghiera, invocando la benedizione del Creatore su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre comunità. E non voglio finire senza dire una parola a voi, fratelli Vescovi: grazie! Grazie per il coraggio, grazie. Nell’umiltà: nell’umiltà si rivela lo Spirito del Signore. Davanti a storie come questa che abbiamo sentito, l’umiliazione della Chiesa è fecondità. Grazie per il vostro coraggio”.