Cammino sinodale: diocesi Grosseto e Pitigliano, domenica a Nomadelfia l’assemblea per clero e laici con don Bignami

È in programma per domenica 3 aprile, nella sala don Zeno, a Nomadelfia, l’assemblea sinodale che vedrà clero e laici delle diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello riunirsi per un pomeriggio di approfondimento. Il ritrovo è fissato per le 15 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. Alle 15.45 è prevista la preghiera iniziale, poi spazio ad un tempo di ascolto, confronto, scambio, in stile sinodale, che partirà dai temi che sono stati al centro della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, celebrata a Taranto alla fine di ottobre 2021.

“La recrudescenza del Covid – spiega una nota – ha costretto a far slittare questo appuntamento, originariamente previsto a febbraio, ma la qualità dei temi resta attuale”. “Il pianeta che vogliamo. Ambiente, lavoro, futuro: tutto è connesso”, viene ricordato, era il tema che ha guidato i lavori della Settimana sociale di Taranto. Ad approfondirlo nell’assemblea di domenica sarà don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, che offrirà gli spunti per i lavori di gruppo che seguiranno il suo intervento. I lavori di gruppo saranno incentrati sul tema delle buone pratiche da trovare, partendo prima di tutto, dalle relazioni da risanare.

Prima, però, i delegati a Taranto delle due diocesi (Marco Franci, don Lorenzo Pasquotti, Susanna Scifoni e Alessandro Corina) racconteranno, in tre minuti ciascuno, l’esperienza vissuta. Dopo i gruppi ci sarà un lavoro di restituzione assembleare, mentre le conclusioni saranno affidate al vescovo delle due diocesi, mons. Giovanni Roncari, che poi guiderà la preghiera conclusiva della giornata, intorno alle 18.45.