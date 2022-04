Ucraina: Metsola (Parlamento Ue) a Kiev “per dare un messaggio di speranza. Siamo con voi”

(Foto: dal profilo Twitter di Roman Hryshchuk)

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola è a Kiev oggi e ha incontrato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. Questa visita “è un segno potente di appoggio politico”, ha commentato lo stesso primo ministro in un tweet, in cui riferisce di aver discusso di ulteriori sanzioni per “fermare l’aggressore”. “L’Ucraina è pronta per il prossimo passo nel suo cammino verso l’Ue”, scrive ancora Shmyahl che ringrazia per “l’aiuto comprensivo”. Metsola ha incontrato anche i membri della Verkhovna Rada, riuniti nella capitale ucraina. “Un atto coraggioso”, “un importante messaggio per il mondo”, lo ha definito Roman Hryshchuk, membro della Rada. Anche la presidente del Parlamento europeo, sul suo profilo ufficiale ha dato notizia del suo arrivo a Kiev: “La resistenza e il coraggio degli ucraini hanno ispirato il mondo”, scrive. “Sono a Kyiv per dare un messaggio di speranza, siamo con voi”. E Metsola ha postato una foto che la ritrae in un caloroso abbraccio con il presidente del parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk, da cui sarebbe arrivato l’invito per questa visita a Kiev e che ha definito Metsola “una vera amica dell’Ucraina”.