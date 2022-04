Coronavirus Covid-19: Pavia, dimesso dall’ospedale il vescovo Sanguineti

Il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, è stato dimesso nella giornata di ieri dal reparto Infettivi del Policlinico San Matteo. Risultato negativo al Covid e in generale miglioramento, dovrà seguire nelle prossime settimane alcune prescrizioni mediche. Lo ha comunicato prima di tutto ai suoi sacerdoti in un messaggio ufficiale che riporta anche tanta gratitudine per le cure ricevute: “Ringrazio il Signore per avermi fatto vivere questi giorni con serenità d’animo – dice il presule –, unendo ai piccoli disagi la preghiera e l’offerta per la pace in Ucraina e nel mondo e per i malati, più gravemente colpiti, che sono in cura al nostro San Matteo e nelle altre strutture sanitarie di Pavia. Ringrazio tutto il personale del reparto – medici, infermieri, operatori sanitari, addetti alle pulizie – per la cura e l’attenzione che mi hanno testimoniato, e anche padre Florent, uno dei tre padri camilliani a servizio come cappellani nel policlinico, per avermi portato ogni giorno la Santa Comunione e per aver fraternamente dialogato con me. Ringrazio infine tutte le persone, di ogni età e di ogni condizione, che in questi giorni hanno pregato e continuano a pregare per il loro vescovo, e che mi hanno fatto avere tanti segni belli di vicinanza”.

Ora, un periodo di convalescenza, da sabato in Liguria, per qualche giorno di riposo e convalescenza, con il desiderio di “riprendermi pienamente e di poter celebrare nel nostro Duomo i riti della Settimana Santa che si apriranno con la Domenica delle Palme il 10 aprile”.