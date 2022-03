Ucraina: Sessa Aurunca, sabato e domenica il vescovo Piazza inaugura le case di accoglienza per i profughi

Dopo una ricognizione degli appartamenti di proprietà della diocesi e delle parrocchie di immediata possibilità d’uso, e dopo interventi urgenti per rendere quanto più accoglienti possibile le case canoniche e le altre opere pastorali dislocate nelle quattro Foranie, la diocesi di Sessa Aurunca è pronta ad accogliere i profughi ucraini.

Sabato 26 marzo, alle ore 16 il vescovo Orazio Francesco Piazza inaugurerà la casa Le Querce di Mamre, un plesso di appartamenti indipendenti adiacenti la chiesa di San Francesco in Sessa Aurunca e sede del Focal Point allestito per la Forania di Sessa Aurunca e Cellole. Domenica 27 marzo, alle 17, il vescovo inaugurerà La Casa di Giuseppe di Mondragone, presso la sede del Consultorio familiare diocesano Giovanni Paolo II – Chiesa di San Nicola.

Le Querce di Mamre e La Casa di Giuseppe rappresentano i due poli più significativi degli undici appartamenti indipendenti messi a disposizione dalla diocesi per ospitare 55 persone in fuga dalla guerra. Accanto all’aspetto tecnico, grazie alla generosa disponibilità di un gruppo di oltre 100 volontari gli appartamenti sono stati muniti di utensili, stoviglie e di tutto ciò che una famiglia possa avere bisogno. I profughi in arrivo dall’Ucraina, per una maggiore integrazione possibile, saranno accompagnati dalla Caritas diocesana e dal Consultorio familiare, con l’ausilio di mediatori linguistici, medici, insegnanti, dirigenti scolastici, psicologici, sociologici.