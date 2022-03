Pace: Pax Christi, domani a Genova incontro con mons. Tasca e mons. Marino

La marcia della pace avviata a Savona il 31 dicembre scorso prosegue domani a Genova con l’incontro dei vescovi, mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova e mons. Calogero Marino, vescovo di Savona. Nel corso della manifestazione avrà luogo la consegna della bandiera della pace e la testimonianza dei portuali obiettori di coscienza. “Se avremo determinazione e solidarietà – scrive Pax Chrsti – intendiamo proseguire il cammino di testimonianza di porto in porto, per accendere ‘fari di pace’ che facciano luce sul traffico di armi, strumenti di morte , prodotti e trasportati per essere usati e consumati nelle tante guerre che continuiamo a generare ed alimentare”. Sarà presente, tra gli altri, don Renato Sacco di Pax Christi.