Atto di consacrazione Ucraina e Russia a Maria: media vaticani distribuiscono segnale audio-video in tutto il mondo

I media vaticani distribuiranno alle emittenti di tutto il mondo il segnale audio video della liturgia penitenziale e l’atto di consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore immacolato di Maria che si terrà oggi pomeriggio, venerdì 25 marzo, nella Basilica di San Pietro dalle ore 17. La liturgia penitenziale e l’atto di consacrazione – si ricorda in una nota – sono inseriti nelle “24 ore per il Signore”, iniziativa promossa in tutto il mondo dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Sui canali vaticani si potranno seguire su: Vatican News in streaming audio video in 10 lingue (inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, portoghese, cinese, arabo, russo, ucraino); Radio Vaticana webradio : inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, portoghese, cinese, arabo, russo, ucraino Radio Vaticana in lingua italiana: 105Fm e 103.8Fm per la zona di Roma, sulla radio digitale (DAB+) in tutta Italia.