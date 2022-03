Diocesi: Siracusa, inaugurazione nuova redazione del settimanale “Cammino” con mons. Lomanto e Mauro Ungaro

Sarà inaugurata sabato 26 marzo, alle ore 16.30, la nuova sede della redazione del settimanale Cammino, della diocesi di Siracusa. I locali si trovano in via Lentini 42, nella città siciliana, e ospiteranno, oltre alla redazione del settimanale cattolico di informazione e di opinione, anche la sede provinciale dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana). All’inaugurazione, che aprirà le manifestazioni per il 40° anno di attività del settimanale, interverranno l’arcivescovo di Siracusa mons. Francesco Lomanto e il presidente nazionale della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) Mauro Ungaro. “Un evento che si realizza proprio mentre in città si spengono le luci delle prestigiose redazioni provinciali dei quotidiani siciliani, cioè mentre si materializza la crisi della carta stampata – afferma il direttore del Cammino, Orazio Mezzio –. Ringraziamo l’arcivescovo Francesco Lomanto per averci messo a disposizione la sede”. All’incontro parteciperanno tra gli altri Salvatore Di Salvo, tesoriere dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia; mons. Maurizio Aliotta, direttore dell’Ufficio per la pastorale delle Comunicazioni sociali e della cultura della diocesi di Siracusa; Alberto Lo Passo, presidente Ucsi Siracusa. “Portiamo avanti un progetto che ha otto lustri di vita e che grandi uomini di una grande Chiesa hanno voluto, concepito, portato avanti – ha aggiunto Luca Marino, presidente della cooperativa Cammino –. Ne siamo gli indegni eredi, in un contesto sociale, economico, ecclesiale certamente complesso”.