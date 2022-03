Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Sardegna, le preghiere dei vescovi nel ricordo dell’arrivo a Cagliari del simulacro di N.S. di Bonaria

Anche la Chiesa sarda si unirà questa sera a Papa Francesco nella preghiera per la pace, nella consacrazione e nell’affidamento della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Lo farà nel giorno in cui si ricorda l’arrivo miracoloso a Cagliari – il 25 marzo 1370 – di Nostra Signora di Bonaria, patrona della Sardegna.

L’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, a Sassari reciterà l’atto di affidamento alle 19.45 in piazza Colonna Mariana alla presenza dei fedeli della diocesi e delle autorità cittadine. L’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, lo farà alle 17 nella basilica di Bonaria. Nelle diocesi di Alghero-Bosa e Ozieri, i vescovi Mauro Maria Morfino e Corrado Melis pronunceranno la preghiera di consacrazione durante la “24 ore per il Signore” che si terrà tra oggi e domani ad Alghero nella cattedrale dell’Immacolata Concezione e ad Ozieri nella parrocchia di San Francesco.

La comunità diocesana di Oristano si unirà alla preghiera nel santuario di Nostra Signora del Rimedio dove, alle 17 di oggi, l’arcivescovo Roberto Carboni presiederà il primo dei pellegrinaggi mariani organizzati in preparazione del 70° anniversario dell’incoronazione del simulacro della patrona della diocesi. Analoghe celebrazioni ripeteranno i vescovi Antonello Mura (Nuoro e Lanusei), Sebastiano Sanguinetti (Tempio-Ampurias) e Giovanni Paolo Zedda (Iglesias).