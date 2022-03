Ucraina: il 24 aprile la Marcia PerugiAssisi per la pace. Domenica a San Pietro 650.000 firme per dire “Fermatevi!”

“Domenica prossima, 27 marzo, ha annunciato Lotti, saremo in Piazza San Pietro con la grande bandiera della Marcia PerugiAssisi, per consegnare a Papa Francesco 655.000 firme e dire insieme: Fermatevi! La guerra è una follia. A portare la bandiera della pace saranno i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, gli insegnanti e i genitori dell’Istituto Comprensivo “Fiume Giallo” di Roma”: lo ha detto Flavio Lotti, coordinatore del Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità contro la guerra in Ucraina, durante la conferenza stampa che si è svolta oggi. Una convocazione straordinaria che si svolgerà tra un mese, domenica 24 aprile, vigilia della Festa della Liberazione. “Questa Marcia è una risposta concreta all’appello di Papa Francesco che ci ha invitato tutti a pregare e a diventare costruttori e costruttrici di pace”, ha dichiarato Lotti. Alla conferenza stampa erano presenti anche Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi, Gabriele Giottoli, assessore del Comune di Perugia, Giuseppe Giulietti, Presidente della Fnsi, Andrea Ferrari, presidente del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani e da Elena Belia, Marco Zucchetta, Tancredi Marini e Mariam Bouchraa, giovani in servizio civile che stanno curando l’organizzazione della Marcia.