Diocesi: Cassano all’Jonio, oggi affidamento al Cuore Immacolato di Maria, della Russia e dell’Ucraina

In comunione con Papa Francesco, la diocesi di Cassano All’Jonio, si unirà alla preghiera di affidamento al Cuore Immacolato di Maria, della Russia e dell’Ucraina, nel corso della Messa, presieduta dal vescovo mons. Francesco Savino, per l’elevazione a Basilica Minore del Santuario della Madonna del Castello in Castrovillari, alle ore 18 di oggi. “Il culto verso la Vergine è profondamente radicato nel nostro popolo – ha affermato il presule della diocesi cassanese -, nella convinzione che lo sguardo della Madre è fonte di luce e il suo grembo sorgente di forza, la basilica sarà spazio atteso per dare nuovo impulso all’evangelizzazione e rafforzare la comunione ecclesiale nella nostra chiesa”.